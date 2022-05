Rechter VS handhaaft pandemiemaatregel die het versneld uitzetten van migranten mogelijk maakt

Het Amerikaanse ministerie van Justitie laat in een reactie weten in beroep te gaan tegen de gerechtelijke beslissing, die betrekking heeft op Title 42. Deze maatregel, in 1893 in het leven geroepen om het land te beschermen tegen cholera en gele koorts, kan door de autoriteiten worden ingezet om mensen die illegaal de grens oversteken terug te sturen tijdens een gezondheidscrisis. De voormalige president Donald Trump had in maart 2020 een beroep gedaan op die regeling om de grenzen van het land grotendeels te sluiten.