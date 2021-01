Rechter motiveert vrijspraak van man die 20 vrouwen onder rokken filmde: ‘Ze waren niet naakt’

Een 46-jarige man uit het Belgische Nieuwpoort is vrijgesproken voor voyeurisme, ondanks bewijs dat hij onder de rokken van minstens twintig vrouwen heeft gefilmd. Dit deed de man tijdens het winkelen, en zelfs tijdens besprekingen met een bankmedewerker. De rechtbank in Veurne sprak de man vrij op basis van het feit dat de slachtoffers niet naakt waren tijdens het filmen. Volgens het Belgische Strafwetboek is dat een voorwaarde om van voyeurisme te kunnen spreken.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg om een strenge toepassing van de strafwet. Op voyeurisme staan straffen van tussen de zes maanden en vijf jaar cel. ,,Hij deed alsof hij iets nodig had uit de onderste rekken om dan stiekem te filmen onder de rokken van dames. Tijdens besprekingen in een bankkantoor deed hij alsof hij iets liet vallen, en filmde dan onder het bureau”, aldus de procureur. De verdachte is bovendien niet op komen dagen.

‘Per ongeluk’

De verdachte kwam in beeld door aangifte van zijn eigen vrouw, van wie hij op het punt stond te scheiden. De man had zijn vrouw al eens ongewenst gefilmd in de badkamer. De vrouw vond uiteindelijk filmpjes op de mobiele telefoon van haar man, waarop hij onder de rokken van verschillende vrouwen had gefilmd.

Tijdens een verhoor ontkende de man dat hij zich schuldig had gemaakt aan het filmen van de vrouwen. Hij beweerde dat hij ‘per ongeluk’ had gefilmd. ,,Zoiets gelooft toch niemand?” aldus het OM in België.

Beroepsprocedure

Uiteindelijk sprak de strafrechter in Veurne de 46-jarige man toch vrij. Eén van de voorwaarden om van voyeurisme te kunnen spreken, is dat het slachtoffer ontbloot moet zijn of seksuele handelingen verricht op dat moment. De Belgische rechter verklaarde dat de slachtoffers niet naakt waren toen de man hen filmde. Het OM beraadt zich nu over een beroepsprocedure.

De rechtbank in eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne:

