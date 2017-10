Rechter: illegaal tienermeisje mag toch abortus plegen

De 17-jarige uit Centraal-Amerika ontdekte in vreemdelingendetentie dat ze zwanger is. Ze wilde een abortus, maar de overheidsinstantie die in de VS minderjarige asielzoekers opvangt verbood haar om naar een abortuskliniek te gaan. In plaats daarvan werd ze naar een ‘crisiszwangerschapscentrum’ gestuurd, een christelijke instelling die met een echo probeerde haar ervan te overtuigen de zwangerschap voort te zetten.



De tiener, bekend onder de schuilnaam Jane Doe, is inmiddels ongeveer 16 weken zwanger. Jane's Due Process, een organisatie die het meisje en minderjarigen in vergelijkbare situaties bijstaat, meldt dat de ingreep zo snel mogelijk uitgevoerd zal worden. In een eerste reactie op Twitter: ,,We zijn zo blij dat de rechtbank de grondwettelijke rechten en mensenrechten van Jane Doe heeft erkend.”