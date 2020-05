Rechtenstudente (19) doodgeschoten bij Lidl Blackburn: 'Onze prachtige dochter is van ons afgenomen’

Een hevig vuurgevecht tussen twee groeperingen in het Britse Blackburn, dat het leven van een onschuldige tiener kostte, is in het Verenigd Koninkrijk als een bom ingeslagen. Onderweg naar de supermarkt kwam de 19-jarige Aya Hachem onverwacht in de kogelregen terecht. De Libanese rechtenstudente overleefde het niet. Negen verdachten in de leeftijd van 19 tot 39 zijn inmiddels aangehouden voor de schietpartij, onder wie drie broers.

Volgens de lokale politie was de 19-jarige Aya absoluut niet het beoogde doelwit in het hevige vuurgevecht, dat zondag op klaarlichte dag plaatsvond in het centrum van Blackburn, boven Manchester. De volgens vrienden ‘veelbelovende en superslimme’ rechtenstudente werd in haar borst geraakt toen ze in de buurt van de plaatselijke Lidl aan het winkelen was. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later kwam te overlijden.

De in Libanon geboren tiener, een tweedejaarsstudent aan de Salford University, kwam negen jaar geleden als vluchteling naar het Verenigd Koninkrijk op zoek naar een beter leven. ,,Ze was een heel intelligente jongedame die snel het Engels oppikte en ongelooflijk hard werkte om de allerbeste persoon te worden die ze kon zijn”, vertelde haar voormalige onderwijzer van de middelbare school tegen BBC.

Verdrietige verklaring

Haar grote droom was om een succesvol advocaat op het gebied van internationaal recht te worden, bevestigt haar familie in een verklaring. ,,Onze prachtige 19-jarige dochter Aya is onder de meest gruwelijke omstandigheden van ons afgenomen. Ze was de meest loyale, toegewijde dochter die graag tijd doorbracht met haar familie.”

Aya was de vicevoorzitter van de juridische vereniging van de universiteit en werkte in haar vrije tijd als curator bij Children’s Society, een nationale liefdadigheidsinstelling voor kinderen in het Verenigd Koninkrijk. Hiervoor had ze een aantal prijzen gewonnen. Volgens haar leiddinggevende had ze ‘ongelooflijk veel potentie’ om de beste in haar vak te worden. ,,Aya was slim, gepassioneerd, hardwerkend, ambitieus. Ze wilde advocaat worden. Het is een complete tragedie dat haar leven is afgepakt.”

Reactie politie

De tragische moord staat hoog op de agenda van de politie van Lancashire. ,,Hoewel we nu een aantal mensen hebben gearresteerd is het onderzoek nog in volle gang. We blijven vastberaden om gerechtigheid voor haar familie te krijgen”, zegt officier Andy Cribbin. ,,Dit is een absoluut tragisch verlies van een jong leven.” Adjunct-hoofdcommissaris Terry Woods voegt daaraan toe: ,,Ze was een geweldige jongedame, een perfecte tiener.”

Op sociale media circuleren verschillende video’s van de schietpartij, weet de politie. ,,Het is belangrijk dat als mensen op de hoogte zijn van beelden, ze dit formeel aan ons melden als ze dat nog niet hebben gedaan omdat ze mogelijk als bewijsmateriaal kunnen worden gebruikt. Tegelijkertijd vragen we de mensen ook deze video’s niet te delen uit respect voor Aya en haar familie, zelfs als de bedoelingen goed zijn.”

Langlopend conflict

Vrienden van de geliefde tiener hebben al tienduizenden euro’s opgehaald om ter nagedachtenis aan haar ​​een moskee in Zuid-Afrika te laten bouwen. De nabestaanden zijn hiervan op de hoogte. Op dit moment is de familie in afwachting van de uitslagen van de autopsie. Daarna kunnen ze het lichaam van Aya terug naar Libanon brengen om haar daar te begraven in haar geboortedorp Qlaileh.

De politie benadrukt vandaag in een persbericht dat bij de moord op Aya Hachem absoluut geen sprake was van racistische motieven. Volgens Britse media heeft de schietpartij vermoedelijk te maken met een langlopend conflict tussen de drie aangehouden broers die een wasstraat runnen en een andere groepering. Maar dat moet nog definitief uit politieonderzoek blijken.