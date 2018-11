Rapport EU: even klaar met Turkije

Europarlementariër Kati Piri (PvdA) kraakt Turkije in een rapport dat vandaag verschijnt. Ze adviseert alle gesprekken over een EU-lidmaatschap te stoppen.

Vooral de namen van Osman Kavala en Selahattin Demirtas blijven hangen na het lezen van een rapport over Turkije, waar nog steeds meer dan 50.000 mensen vastzitten sinds de mislukte coup van juli 2016. Kati Piri kent Kavala en Demirtas goed. Ze ging elk jaar bij ze langs om te praten over de staat van hun land. En nu zitten ze vast. Piri: ,,Ze zijn het symbool van wat er op dit moment mis is in Turkije.''

Selahattin Demirtas is leider van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, en zit al twee jaar achter de tralies. ,,Let op, hè, een oppositieleider die al twee jaar in de cel zit, zo ernstig is het.'' Osman Kavala runt een van Turkijes bekendste liefdadigheidsinstellingen. Ook hij is opgepakt, maar er ligt nog steeds geen aanklacht. ,,Niemand snapt er iets van'', zegt Piri.

Buurman

Het Turkije van Kavala en Demirtas is officieel al sinds 2005 in gesprek met de Europese Unie. Mag het land erbij? Wanneer dan? En onder welke voorwaarden? In het begin was de liefde wederzijds, al waren er EU-landen die het maar niks vonden dat de 'christelijke' EU werd uitgebreid met het islamitische Turkije. Piri deelt deze scepsis niet ('Het is onze buurman, een mede-Navo-lid'), maar ziet wel een 'stevige neerwaartse trend', zeker sinds de couppoging.

De laatste rode lijn die werd overschreden, was het referendum van vorig jaar, toen de bevolking Erdogan op diens verzoek het mandaat gaf (zij het krap) om het parlementair systeem te vervangen door een presidentieel systeem. ,,Alle macht is nu in één hand'', zegt Piri. ,,Die van president Erdogan.'' En als je ervan uitgaat dat alleen een stabiel en democratisch Turkije in het belang is van de Europese Unie, dan moet er iets gebeuren.

Dat 'iets' is in de ogen van Piri het formeel opschorten van de toetredingsgesprekken. Totdat er iets verandert. Dat kan weleens heel lang duren, want iemand die zo veel moeite doet om macht te verzamelen, gaat die niet zomaar afgeven. ,,Erdogan is nu op het punt gekomen dat hij koste wat kost aan de macht moet blijven.''

Bashen

Het afgelopen jaar weigerde de regering Piri te ontvangen, terwijl dat eerder nog wel gebeurde. Sterker: Ankara heeft de aanval op haar ingezet. ,,Ik ben rapporteur namens het Europese Parlement, maar ze proberen me nu weg te zetten als individu, een symbool dat ze kunnen bashen. Erdogan noemde me zelfs bij naam in een speech, waarna in regeringsgezinde kranten en op sociale media een heel onaangename sfeer is gecreëerd. Het remt me niet in mijn oordeel, maar het is wel het minst leuke deel van mijn opdracht.''