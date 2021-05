‘Rampzalige gevolgen’ van groen Europees landbouwbeleid, zware kritiek op Frans Timmermans

Over de herziening wordt in Brussel wellicht nog de hele komende nacht onderhandeld. De boereninkomens dalen met 8 procent, de landbouwproductie met 10 procent en de export met 10 tot 20 procent, aldus Food and Agribusiness Nederland en de gespecialiseerde denktank FarmEurope vandaag.



Beide organisaties beschuldigen de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans (Green Deal) ervan dat hij de studie waaruit dit blijkt al zes maanden onder de pet houdt. De Europese Commissie ontkent dat met klem. De studie waarop wordt gedoeld is nog helemaal niet klaar - ‘in voorbereiding’, zegt de Commissie - en wordt later dit jaar gepubliceerd als er echt zicht is op de gevolgen van de nu in bespreking zijnde hervormingen.



Daarnaast, aldus het officiële commentaar uit Brussel, ‘is deze studie geen effectbeoordeling van de Farm to Fork-strategie, aangezien de reikwijdte ervan beperkt is tot enkele van de Farm to Fork-doelstellingen en –acties’.

Concrete cijfers

Timmermans houdt vast aan de lijn die hij al maanden aanhoudt: concrete cijfers over de beleidseffecten volgen pas bij de presentatie van de latere concrete wetsvoorstellen. Die komen in Brussel normaal van de landbouwcommissaris – in deze Commissie de Pool Janusz Wojciechowski – maar omdat een klimaat- en milieuvriendelijker landbouw onmisbaar is om de Europese klimaatdoelstellingen te halen zit ook Timmermans er bovenop. Als verantwoordelijke voor de Green Deal is het klimaatbeleid zijn verantwoordelijkheid.

Onderhandelingen over de zeer ingrijpende landbouwhervormingen zitten in een eindfase en zijn deze keer extra lastig. Niet alle lidstaten willen even veel ‘vergroenen’ als de Commissie en een meerderheid van het Parlement nodig achten.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen, die mee aan de onderhandelingstafel zit namens het Parlement, heeft Timmermans vandaag schriftelijk opheldering gevraagd. Hij wil weten of de cijfers van FarmEurope kloppen en als dat zo is of de effecten voor voedselproductie en voedselzekerheid zodanig zijn dat ze meteen moeten worden besproken en de voorstellen mogelijk moeten worden herzien.

Kijk hier onze trending nieuwsvideo's: