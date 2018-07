'Rampen-Brexit' komt steeds dichterbij

Europees toponderhandelaar Barnier wilde vanmiddag niet veel woorden vuilmaken aan de nieuwste opstelling van May, maar hij last volgende week wel een aparte onderhandelingsronde speciaal over dit onderwerp in. Daarin blijft de Europese positie: de terugval-optie in haar huidige vorm mag van tafel als de Britten op tijd met alternatieve voorstellen komen die juridisch oké en werkbaar zijn en aanvaardbaar voor de andere 27 lidstaten. Barnier: ,,Zo’n akkoord moet ook de Goede Vrijdag-(vredes)akkoorden in al hun dimensies garanderen. Dat is waarvoor de premier in een brief aan president Tusk heeft getekend.”



Haar nieuwe toponderhandelaar Dominic Raab pleitte in Brussel voor ‘een tempoversnelling’ in de onderhandelingen. Toch maakte May ook duidelijk dat ze ervoor blijft kiezen om uitgangspunten die Brussel er al sinds de start van de onderhandelingen op nahoudt, staalhard te negeren. Een van die Brusselse uitgangspunten is dat het onmogelijk is om half, of voor een kwart of driekwart, lid van de EU te zijn. Brussel bedoelt daarmee dat het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal ondeelbaar is, en Londen dus moet kiezen om die vier samen of geen van die vier te nemen.