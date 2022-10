Ramp in stadion van Malang één van dodelijkste voetbalrampen

De ramp in het stadion in Malang is een van de dodelijkste in de voetbalgeschiedenis . De dodelijkste ramp tot nu vond plaats in 1964. Toen kwamen 328 mensen om bij een rel en verplettering tijdens een wedstrijd van Peru tegen Argentinië in het Estadio Nacional in Lima.

2012: Er kwamen zeker 74 mensen om bij voetbalgeweld in de Egyptische havenstad Port Said. De doden vielen na de voetbalwedstrijd tussen Al-Masry en Al-Ahly in de Egyptische Premier League, nadat ernstige ongeregeldheden waren uitgebroken. Direct na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter bestormden supporters het veld. De fans van Al-Ahly vluchtten voor de thuissupporters en verdrongen zich bij de uitgangen. Veel mensen kwamen om het leven toen ze onder de voet werden gelopen.

Volledig scherm Op televisiebeelden was in 2012 te zien hoe honderden supporters de spelers en fans van het uitteam opjaagden in de Egyptische havenstad Port Said. © AFP

2001: In een stadion in de Ghanese hoofdstad Accra vielen 126 doden in het gedrang dat ontstond nadat de politie traangas inzette om relschoppers te verdrijven.

Volledig scherm Bewoners die naar het lege Accra-stadion kijken na een stormloop waarbij 126 mensen omkwamen. © AFP

1996: In Guatemala-Stad vielen ruim 80 doden bij een wedstrijd van het nationale voetbalelftal tegen Costa Rica. In het stadion was plaats voor 45.000 toeschouwers maar er werden veel meer kaarten verkocht, wat leidde tot fataal gedrang.

1992: In de Corsicaanse stad Bastia stortte kort voor een voetbalwedstrijd een tribune in. Daarbij vielen 18 doden en meer dan 2300 gewonden.

1991: Er vielen meer dan veertig doden in een stadion in het Zuid-Afrikaanse Orkney. De slachtoffers kwamen in de verdrukking, nadat een man met een mes supporters heeft aangevallen.

1989: Bij het beruchte Hillsboroughramp in Sheffield in 1989 kwamen 96 supporters van Liverpool om het leven. In hun veel te volle stadionvak brak paniek uit, waarna supporters werden verdrukt tegen het hekwerk.

1985: Een brand in het Bradford City-stadion in Engeland kostte 56 toeschouwers het leven, nog eens 265 mensen raakten gewond. Het stadion stond bekend om zijn verouderde faciliteiten, waaronder het houten dak van de hoofdtribune. Eerder was al gewaarschuwd voor een grote ophoping van zwerfvuil in de spouw onder de stoelen in de tribune. De tribune was officieel afgekeurd en zou na het einde van het seizoen worden vervangen door een stalen constructie.

1985: Bij het Heizeldrama in Brussel, de dodelijkste voetbalramp in België, vielen Liverpool-supporters tijdens de Europa Cup I-finale Italiaanse fans van tegenstander Juventus aan. In de paniek op de tribune probeerden veel fans over een muur te klimmen. In de chaos kwamen 39 mensen om het leven.

1982: Zeker 66 Russische voetbalfans vonden de dood in het Loezniki Stadion in Moskou bij gedrang na een wedstrijd tussen Spartak Moskou en HFC Haarlem. De autoriteiten in de toenmalige Sovjet-Unie hadden het incident jarenlang verzwegen en er zouden veel meer doden te betreuren zijn geweest.

1971: 51 jaar geleden leidde een ophoping in het Ibrox-stadion in Schotland tot de dood van 66 voetbalfans die een wedstrijd van Old Firm verlieten. De supporters werden verpletterd, nadat iemand viel en een kettingreactie veroorzaakte. Tweehonderd fans raakte gewond, de meeste doden vielen door verstikking.