Raketten uit opstandige regio Ethiopië afgevuurd op hoofdstad van buurland Eritrea

Australi­sche politie redt 46 kinderen uit handen van pedofielen­net­werk

11 november Meer dan 40 kinderen in de leeftijd tussen de 1 en 15 jaar zijn in Australië gered uit handen van vermeende pedofielen. De Australische politie arresteerde in de staten Queensland, New South Wales en Western Australia veertien mannen, onder wie een voetbalcoach en een oud-medewerker van een kinderopvang. Het gaat om een van de grootste kindermisbruikschandalen ooit in het land.