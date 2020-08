Raketten ingeslagen bij diplomatenbuurt Kabul

Staten VS zoeken alterna­tief voor stemmen per post

9:31 Steeds meer overheden in de Verenigde Staten zetten in op alternatieven voor stemmen per post. In staten als Connecticut, Virginia en Pennsylvania wordt gekeken of meer speciale inleverbussen voor stembiljetten kunnen worden neergezet, bericht The New York Times. President Donald Trump heeft al duidelijk gemaakt daar niet blij mee te zijn.