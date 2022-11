Raket op Pools dorp jaagt Rusland zelf ook schrik aan

met video Twee gebouwen ingestort in centrum van Lille, Nederland­se toerist (35) sliep er pal naast

In het centrum van de Noord-Franse stad Lille (Rijsel) zijn zaterdagochtend twee panden ingestort. In de nacht van zaterdag op zondag werd een lichaam aangetroffen tussen het puin. De 35-jarige Danielle Fictorie uit Utrecht sliep in een hotel dat aan een van de ingestorte gebouwen grenst. ,,Het was vanochtend één grote chaos.”

13 november