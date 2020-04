Radicaal-rechtse AfD ontslaat woordvoerder die zichzelf ‘fascist’ noemde

Video Spectacu­lai­re beelden: zo brutaal gaan Nederland­se plofkra­kers te werk in Duitsland

15:18 Met veel geweld en vooral ook lawaai hebben drie Nederlandse plofkrakers vrijdagmorgen in alle vroegte een geldautomaat opgeblazen in het Duitse Hagen in het Ruhrgebied. Een getuige probeerde hen tevergeefs te stoppen door hun vluchtwagen te rammen, zo is te zien in een filmpje van een buurtbewoner. De politie wist een van de daders in te rekenen.