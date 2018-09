Raadsels rond dode Nederlander met tienduizenden euro's op zak in Frankrijk

Een 40-jarige Nederlander met ruim 60.000 euro contant geld in zijn auto heeft de Franse politie voor een raadsel geplaatst. De man werd gearresteerd bij een routinecontrole in Noord-Frankrijk, belandde met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis en pleegde daar vermoedelijk zelfmoord door uit het raam te springen. ,,Een ongelooflijk verhaal'', zegt een woordvoerder van de gendarmerie in Arras tegen deze krant.

De zaak zit vol raadsels, verzucht de officier. ,,We hebben geen idee waarom de man uit het raam sprong en hoe hij erin slaagde het veiligheidsglas van zijn ziekenhuiskamer te forceren. We weten evenmin waarom hij in een auto met Portugees kenteken reed en zoveel geld bij zich had. De Nederlander kon er op het moment van zijn arrestatie geen verklaring over geven en nam het geheim mee in zijn graf.''

Alcohol en/of drugs

De Franse douane controleerde de 40-jarige automobilist woensdagavond op de tolweg bij Arras. De man was naar eigen zeggen onderweg naar Nederland. ,,Bij controle van het voertuig waarin hij reed, werd ruim 60.000 euro in contanten gevonden. Omdat de man geen verklaring kon geven over de herkomst van het geld, werd hij gearresteerd op verdenking van witwassen'', zegt de politiewoordvoerder.

Het gedrag van de Nederlander gedrag deed de douaniers volgens hem vermoeden dat hij onder invloed verkeerde. ,,Van een grote hoeveelheid alcohol en/of drugs. Wellicht daardoor begon de man zich gaandeweg zijn verhoor steeds vreemder te gedragen. Toen zijn gezondheidssituatie verslechterde, mogelijk door ontwenningsverschijnselen, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis in Arras.''

Extreem opgewonden

De Nederlander werd omstreeks 22.20 uur binnengebracht op de afdeling Interne Geneeskunde. Hij was extreem opgewonden, vervolgt de politieofficier. ,,Alsof hij iets ingenomen had. De man kreeg uit voorzorg politiebewaking om hem te beletten het ziekenhuis te ontvluchten. Desondanks slaagde hij er de volgende morgen uit het raam van zijn kamer op de derde verdieping te springen.''

Volgens het Centre Hospitalier d'Arras had de patiënt heel de nacht onrustig gedrag vertoond en onsamenhangende opmerkingen gemaakt. De Nederlander was donderdagmorgen nog altijd niet gekalmeerd, zo verklaarde het ziekenhuis tegenover regionale media. ,,Omstreeks 08.30 uur leek hij hevig te ijlen, rukte de infuusslangen los en stormde de gang in richting de uitgang. De politiebewakers wisten hem te stoppen en brachten de man terug naar zijn kamer.''

Nieuw raadsel

Vlak daarna moet de Nederlander uit het raam zijn gesprongen, concludeert de politie op basis van het vermoedelijke tijdstip van overlijden dat een patholoog-anatoom vaststelde. ,,De vermoedelijke wanhoopsdaad plaatste ons opnieuw voor een raadsel. Hoe slaagde de man erin het veiligheidsglas van het raam in zijn kamer te forceren en waarom werd zijn lichaam pas omstreeks 13 uur gevonden'', vraagt de politiewoordvoerder zich hardop af.

De doodsoorzaak van de 40-jarige Nederlander is volgens hem nog niet bekend. Evenmin is duidelijk welke stimulerende middelen hij gebruikte. ,,Toxicologisch onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.''

Naar de herkomst van de ruim 60.000 euro die de man bij zich had, kan de politie voorlopig slechts gissen. Het Openbaar Ministerie in Arras is een witwasonderzoek gestart. ,,Wellicht dat zijn Portugese vrienden meer over het geld kunnen zeggen. De man had voor zover we nu weten geen gezin'', aldus de politieofficier.