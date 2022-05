Qantas wil vanaf eind 2025 non-stopvlucht Sydney-Londen aanbieden

Peking scherpt coronamaat­re­ge­len nog verder aan

De Chinese hoofdstad Peking heeft aan het begin van een meerdaagse vakantieweek nieuwe coronabeperkingen ingevoerd. Restaurants mogen tot in ieder geval 4 mei geen gasten ontvangen, zo heeft het stadsbestuur bekendgemaakt. Eten en drinken mag alleen afgehaald of bezorgd worden. De meeste winkels en openbare voorzieningen dienen alleen klanten toe te laten die een negatieve coronatest kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uur.

1 mei