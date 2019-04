Puigdemont: Onafhankelijkheid Catalonië kwestie van dagen

De minister-president zinspeelde zondagavond na het referendum al op een spoedige onafhankelijkheidsverklaring toen bleek dat op 90 procent van de 2,26 miljoen stembiljetten het vakje 'si' was aangekruist. Hij zei toen dat vaart gemaakt zou worden met een wet die de procedure voor onafhankelijkheid in gang zet en dat die procedure binnen 48 uur zou leiden tot het eenzijdig uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. Gisteren weigerde hij te zeggen wanneer de klok begint te tikken. Nu spreekt Puigdemont dus opnieuw van 'enkele dagen'.



De uitspraak van de Catalaanse premier komt enkele uren na de televisietoespraak van de Spaanse koning Felipe VI. Hij uitte scherpe kritiek op de politieke leiders in Catalonië. De monarch toonde zich boos en verweet hen onder andere ,,onverantwoordelijk gedrag'' door tegen de wet in een referendum te houden. ,,Catalaanse leiders hebben de Spaanse wet overtreden en een totaal gebrek aan loyaliteit laten zien'', sprak Felipe. Het was de eerste keer dat de Spaanse koning reageerde op de situatie in Catalonië. Zondag vielen honderden gewonden doordat de politie ingreep toen mensen wilden gaan stemmen bij het referendum.



Volgens Felipe zetten de Catalaanse leiders met hun voornemen om zich van Spanje af te scheiden ,,de economische en sociale stabiliteit'' in de regio en in heel Spanje op het spel. Felipe schaarde zich achter de ingrepen door de regering van Mariano Rajoy door te stellen dat het de verantwoordelijkheid van de staat is ,,de wettelijke orde te handhaven''. Hij gaf de Spanjaarden verder een boodschap van rust en hoop mee ,,Het zijn moeilijke tijden maar wij zullen die overwinnen en verder komen'', aldus de koning.