Puerto Rico zet zich schrap: nog nooit te maken gehad met zo'n zware orkaan

Halverwege de middag (Nederlandse tijd) bereikt het oog van de orkaan het eiland waarna de orkaan recht over het eiland trekt. De orkaan komt aan land met een gemiddelde windkracht van 270 km/uur en windstoten tot 325 km/uur. Puerto Rico krijgt daardoor te maken met een extreem zware orkaan, een categorie 5 orkaan.



Niet alleen de wind veroorzaakt grote schade. De golven kunnen 10 tot 12 meter hoog worden en er wordt 200 tot 300 mm regen verwacht. Puerto Rico heeft nog nooit zo’n zware orkaan moeten verwerken. De laatste keer dat een zware orkaan over het eiland trok was in 1932, die orkaan was categorie 4. Na Irma is Maria opnieuw een ongelofelijk zware orkaan in dit deel van wereld.