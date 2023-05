Publieke opinie lijkt te keren in Rusland en Kremlin voelt de bui hangen: ‘Dit is een dramatische wending’

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de publieke opinie in Rusland over de oorlog in Oekraïne aan het veranderen is. Volgens de Russische politicoloog Grigory Yudin wordt er tegenwoordig ‘heel vaak’ over een mogelijke nederlaag gepraat onder de Russische bevolking. ,,Dit is een dramatische wending tegenover de eerste maanden van de oorlog”, zegt hij.

Yudin is een deskundige in publieke opinie en opiniepeilingen in Rusland en maakte al analyses voor onafhankelijke publicaties zoals ‘Vedomosti’, ‘Proekt’ en ‘Open Democracy’. ,,Lange tijd nam niemand het woord ‘nederlaag’ in de mond, ook al vonden ze de invasie een krankzinnige keuze.” Dat is volgens hem veranderd.

Hoewel de meerderheid van de Russen zich nog altijd zo ver mogelijk van de oorlog vandaan houdt, accepteren steeds meer mensen dat de invasie waarschijnlijk zal eindigen met een nederlaag, beweert Yudin.

Wagnerbaas

Dat is in de eerste plaats het geval voor diegenen die Poetin steunen in zijn oorlog. Hij verwijst naar Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin die een week geleden aangaf dat het Oekraïense tegenoffensief wel eens op een ‘tragedie’ kan uitlopen voor Rusland. Ook de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov liet zich al ontvallen dat het ‘erg lastig’ is.

Volledig scherm Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin. © AFP

,,De hele openlijke strijd tussen feodale krijgsheren maakt het uiterst moeilijk om je voor te stellen dat dit leger enig succes zou kunnen boeken. Hun communicatie lijkt aan te geven dat er een een nederlaag zit aan te komen. Dat is iets wat ik vaak hoor: ‘Ik weet niet hoe dit mogelijk kan eindigen met een overwinning’”, aldus Yudin.

Het moreel van de Russische troepen zou ook ‘erg laag’ zijn. ,,De twee motieven om oorlog te voeren blijven (1) een zeldzame kans om wat geld te verdienen en (2) onderdanigheid. Het zou me niet verbazen als het Russische leger na een paar tegenslagen instort. Ik heb geen idee hoe waarschijnlijk dat is - over de aanvalscapaciteiten van Oekraïne lopen de meningen uiteen - maar ik beschouw het als een duidelijke mogelijkheid”, zegt Yudin.

Slagveld

Niet alleen op het slagveld lijkt de twijfel toe te nemen. Ook de oligarchen lijken hun vertrouwen in het plan van Poetin te verliezen, vanwege de kwakkelende economie. Zo dook deze week een video op waarin een bekende Russische zakenman zwaar uithaalt. ,,Waar is onze toekomst naartoe? Dit is geen speciale militaire operatie, dit is een gruwelijke oorlog”, stelde Andrey Kovalev.

Volledig scherm Oligarch Andrey Kovalev. © RV

Dat het Kremlin nattigheid voelt, blijkt onder meer uit een door de presidentiële administratie opgestelde handleiding voor staatsmedia en propagandisten die vorige week opdook. Die lijkt er de bevolking op voor te bereiden dat een nederlaag tot de mogelijkheden behoort. ,,Onderschat het nakende Oekraïense offensief niet en verspreid zeker niet het idee dat Kiev er op de een of andere manier ‘niet klaar’ voor is”, staat er te lezen.

Ook de magere militaire parade naar aanleiding van de ‘Dag van de Overwinning’ maandag in Moskou is een aanwijzing. Volgens Britse inlichtingendiensten had Rusland meer gepantserde voertuigen kunnen opvoeren, maar deed het dat waarschijnlijk niet omdat het binnenlandse kritiek wilde vermijden. ,,Meer bepaald over het voorrang geven aan parades boven gevechtsoperaties”, aldus de Britten.

KIJK. Maar één tank in Russische parade en die is stokoud

,,Dit zijn allemaal vroege tekenen en Poetin zal constant de vlammen proberen te doven”, aldus nog Yudin. “Maar om effectief te zijn is er een visie op de toekomst nodig en hoe die eruit zal zien voor de Russen.”