Protestmars Pakistan tegen Wilders raakt op stoom

De optocht van Lahore naar Islamabad is de stad Jhelum gepasseerd en arriveert naar verwachting morgenochtend in de hoofdstad. Langs het restant van de route staan groepjes mensen die zich willen aansluiten. De protestactie is een initiatief van de jonge extremistische soennitische partij TLP (Tehreek-i-Labbaik Pakistan). Die eist dat de spotprentenwedstrijd die Wilders met de profeet Mohammed als onderwerp wil houden, niet doorgaat. Het afbeelden van de profeet is verboden binnen het islamitische geloof, ongeacht of de beeltenis positief of negatief is. De partij eist niet alleen dat Pakistan de relaties met Nederland verbreekt, maar ook dat andere islamitische landen hetzelfde doen.

De leider van de TLP en van het protest, Khadim Hussain Rizvi, wil volgens een woordvoerder niets over het actieplan in de hoofdstad prijsgeven voor die stad is bereikt. De protestacties van de TLP zijn berucht, onder meer door een blokkade van het verkeer in Islamabad in november 2017, die het leven in de hoofdstad twintig dagen lang ontwrichtte. De betogers werden uiteindelijk met geweld uiteengedreven. Dat protest was gericht tegen een taalfout in een publicatie van de kieswet die oneerbiedig jegens de profeet zou zijn.