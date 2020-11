Protesten rond stembureaus VS tijdens tellen van stemmen: ‘Laat ons erin!’

Het zouden on-Amerikaanse taferelen moeten zijn: agenten in gevechtsuitrusting die de ingang van een kieskantoor in Phoenix blokkeren om te voorkomen dat aanhangers van de zittend president binnendringen. Sommige stemmentellers werden door de politie naar hun auto begeleid om veilig thuis te komen. Ook in Detroit hield een rij agenten boze aanhangers van de president uit de ruimte waar stemmen geteld worden.

Volledig scherm Boze aanhangers van Trump bij het kieskantoor in Detroit. © AP

In de nacht daarvoor was de president om 2.00 uur op tv verschenen om de overwinning te claimen terwijl nog volop geteld werd. Sindsdien herhaalt hij dat het team van zijn opponent de verkiezingen ‘steelt’, zonder enig bewijs. ,,Stop het tellen!” schreef Trump in hoofdletters op Twitter. Hem ontging kennelijk dat opponent Biden op dat moment op winst stond.

In Arizona, waar hij op achterstand stond, vroegen zijn aanhangers juist om door te gaan met tellen. Meer dan 150 supporters van Trump, onder wie leden van een lokale rechts-extremistische groep, verzamelden zich voor het kantoor in Phoenix waar de laatste doorslaggevende stemmen in Arizona werden geteld. Sommigen waren gewapend – dat mag, in Arizona - en probeerden even om het gebouw in te komen.

Een lokale Republikein, Paul Gosar, sloot zich bij hen aan. ,,We laten deze verkiezingen niet stelen, punt.” ‘Stop de diefstal’, riepen aanwezigen met Trump-petjes. ,,Laat ons erin!” Ze scandeerden ook ‘weg met Fox’, de tv-zender die al vroeg berekende dat Biden de meeste stemmen zal krijgen. De situatie in Arizona bleef lang onduidelijk, omdat ook persbureau AP op basis van zijn gerenommeerde rekenmodellen al vroeg winst voor Biden uitriep, maar andere media dat nog niet aandurfden.

Gerucht

De demonstranten waren onder meer kwaad over het onware gerucht dat stembiljetten die niet geteld werden omdat ze in stembureaus waren ingekleurd waren met zwarte stiften. Bestuurders van beide partijen uitten in een verklaring hun zorgen over die valse informatie. ,,Iedereen zou moeten willen dat alle stemmen worden geteld, of ze nu per post of persoonlijk zijn uitgebracht”, meldden Republikeinse en Democratische lokale bestuurders in een verklaring. ,,Een nauwkeurige stemming kost tijd,” schreven ze. ,,Dit is een bewijs van democratie, niet van fraude.”

Waarnemers van beide partijen waren bij de tellingen aanwezig. Iedereen kan het tellen bovendien via een livestream volgen. ,,We blijven ons werk doen”, meldde de lokale kiescommissie ’s avonds laat op Twitter. ,,We danken de sheriff en zijn mensen voor hun werk, zodat wij het onze kunnen doen.”

In Detroit, Michigan, dromden Trumpgezinde waarnemers samen voor de ingang van een belangrijk kieskantoor. Een rij politie-agenten hield hen tegen. Ze konden niet meer naar binnen omdat de ruimte vol was, deelde de kiescommissie mee. Dat gold ook voor waarnemers van de Democratische partij. Enkele aanwezigen bonkten op de ramen. ,,Laat ons erin”, riepen ze. En: ‘Stop het tellen!”, zoals het campagneteam van Trump ook verzocht in een rechtszaak. De ruiten van de ruimte waar stemmen geteld werden waren afgeplakt met papier, omdat tellers zich geïntimideerd voelden.

,,Wat betreft de mensen die in de late uurtjes kwamen om voor veel afleiding te zorgen en veel lawaai te maken, als ze dachten dat ze iemand ervan zouden weerhouden zijn werk te doen, kennen ze Detroit niet”, zei de bestuurder die in Michigan over verkiezingen gaat, Jocelyn Benson.

Volledig scherm Een man wordt door de politie van Detroit uit een stembureau geleid. © REUTERS

De straat op

In reactie op Trumps pogingen sommige stemmen niet mee te laten tellen gingen ook Amerikanen in diverse steden de straat op. Ze droegen onder meer in Philadelphia een groot spandoek rond. ,,Tel elke stem”, stond erop. Deelnemers vrezen dat Trump met zijn verdachtmakingen de verkiezingen probeert te saboteren, en vast zal houden aan de macht als hij verliest. Ze mengden dat met protest tegen rassenongelijkheid. Na een verhitte protestzomer hebben diverse actiegroepen al aangekondigd dat ze zullen blijven demonstreren tegen racisme, wie de verkiezingen ook wint.

Soms leidde het tot onrust. In Minneapolis blokkeerden demonstranten een snelweg, wat tot arrestaties leidde. In proteststad Portland vernielden sommige deelnemers winkelruiten en sprak de gouverneur van ‘wijdverbreid geweld’. In New York werden na een vreedzame mars langs dichtgetimmerde winkelpanden later alsnog 57 mensen uit een tweede groep demonstranten aangehouden, na botsingen met de politie. Volgens de politie bekogelden ze hen met eieren en probeerden ze het vreedzame protest te ‘kapen’.

In de komende dagen blijven Amerikanen demonstreren, onder leiding van 165 actiegroepen en vakbonden die zich hebben verenigd in de coalitie ‘Protect the Results’. In Washington is een vrijdagprotest gepland. ,,We vertellen de Republikeinen dat ze deze verkiezingen niet kunnen stelen”, meldt de organisatie.

