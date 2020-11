Prominente Afghaanse oud-journalist gedood bij bomaanslag

Een voormalig invloedrijke tv-presentator is samen met twee anderen gedood bij een bomaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Het betrof volgens de politie een gerichte aanslag, want de bom was aangebracht bij de auto van Yama Siawash, die stond geparkeerd bij diens woning.



Siawash was een prominent politiek commentator bij het grootste commerciële tv-station van Afghanistan, Tolo News. Onlangs stapte hij over naar de Afghaanse centrale bank om daar als adviseur aan de slag te gaan.

Prominente Afghaanse slachtoffers

De aanslag is niet opgeëist. Recentelijk zijn veel prominente Afghanen slachtoffer geworden van gerichte aanslagen, onder wie journalisten, politici, ambtenaren en activisten.



De dood van Siawash heeft tot veel afwijzende reacties geleid. ,,Een journalist als doelwit kiezen is hetzelfde als de vrijheid van meningsuiting aanvallen. De dood van Siawash is een groot verlies", reageerde Abdullah Abdullah, de Afghaanse politicus die het verzoeningsproces tussen de strijdende partijen in Afghanistan leidt. ,,Dit is een onvergeeflijke en onvergetelijke misdaad."

Aanslag universiteit van Kabul

Zeker 22 mensen werden maandag gedood nadat drie schutters de campus van de universiteit van Kaboel in Afghanistan bestormden. Zes uur lang waren ze verwikkeld in een vuurgevecht met Afghaanse elitetroepen, zei het lokale ministerie van Binnenlandse Zaken.



Bij de aanval raakten ook 22 anderen gewond. Terreurbeweging Islamitische Staat eiste de aanslag op. De drie aanvallers in militair uniform werden uiteindelijk doodgeschoten. Bij een aanslag eind vorige maand op een onderwijscentrum in Kaboel kwamen ook al 24 mensen om, voornamelijk studenten.