Proces tegen Nederlandse moordverdachte in India duurt al 7 jaar: ouders slachtoffer smeken om hulp

Bijna zeven jaar nadat hun dochter Sarah (24) werd vermoord in een drijvend hostel in India, weten de Britse Vic en Kate Groves nog altijd niet wat er precies gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is. De Nederlandse hoofdverdachte Richard de W. (49) ontkent elke betrokkenheid en de rechtszaak tegen hem is sinds juli 2013 nauwelijks opgeschoten. In een emotionele oproep op Facebook smeken de ouders om hulp.

,,Zonder een aanzienlijke verandering in de houding van de belangrijkste betrokkenen in deze zaak zullen we dit jaar de grens van 200 hoorzittingen overschrijden. Kan iemand zich ergens ter wereld een proces herinneren dat zo lang heeft geduurd, waarvan het einde nog steeds niet in zicht is en waarbij al meer dan 170 keer tevergeefs is geprobeerd om alle partijen bijeen te krijgen?’’, schrijft het radeloze ouderpaar op de Facebookpagina die in het leven werd geroepen om hun strijd voor gerechtigheid voor hun dochter kracht bij te zetten.

Vic en Kate Groves schreven hun smeekbede op 30 december na het afblazen van de 176ste hoorzitting in de zaak. ,,Ditmaal was de rechter door persoonlijke redenen verhinderd naar de rechtbank te komen en kon de beschuldigde door een gebrek aan bewakers niet naar de rechtbank worden vervoerd. De openbaar aanklager en de advocaten waren wél aanwezig. Net als een getuige die voor het eerst sinds 23 juli weer verscheen, maar ironisch genoeg nog steeds niet in staat was om zijn getuigenis af te ronden. Hij was tot nu toe afwezig om verschillende redenen maar vooral vanwege maatschappelijke onrust.’’

46 getuigen

Tijdens de dertig geplande hoorzittingen afgelopen jaar kon slechts één van de in totaal 46 getuigen zijn getuigenis afronden volgens het ouderpaar. De getuige van dinsdag zou de tweede zijn geweest als de zitting was doorgegaan. Daarmee eindigde 2019 voor het ouderpaar teleurstellend, net als voorgaande jaren.



Hun dochter Sarah werd in de nacht van 5 op 6 april 2013 met 45 messteken om het leven gebracht op een drijvend hostel op een meer bij de stad Srinagar, in het noorden van het land. Richard de W., die Sarah Groves in het hostel had ontmoet, vluchtte na de moord. De geboren Ridderkerker werd de volgende dag aangehouden in Qazigund, zo’n 100 kilometer verderop. ,,Toen ik hem op het politiebureau zag en vroeg waarom hij het had gedaan, zei hij dat de duivel bezit had genomen van zijn lichaam”, verklaarde de vriend van het slachtoffer destijds tegenover Indiase media.

Hongerstaking

De Nederlander traineerde het onderzoek en daaropvolgende proces tegen hem herhaaldelijk, onder meer door in hongerstaking te gaan, spelletjes te spelen met advocaten en rechters te onderbreken. Overstromingen, een aardbeving, drie verkiezingen, oproer in de deelstaat Jammu en Kasjmir - waar Srinagar één van de hoofdsteden van is -, pech en praktische of persoonlijke problemen bij de andere betrokkenen veroorzaakten eveneens vertragingen.



De volgende hoorzitting staat gepland voor half januari. Eerder kon niet vanwege de jaarlijkse vakantie van het gerechtelijk systeem in de noordelijke deelstaat van India. De familie Groves blijft hopen op de goede afloop maar heeft wel dringend ondersteuning nodig, schrijven ze. ,,Kate en ik zullen onze strijd nooit opgeven, maar daarbij zijn we voor een groot deel afhankelijk van de hulp van derden en die hulp heeft op dit moment meer input nodig dan de afgelopen tijd.’’

Volledig scherm Vic en Kate Groves. © Screenshot BBC

Volledig scherm Verdachte Richard de W. © Privéfoto

Volledig scherm Indiase politiemensen met het lichaam van het slachtoffer, op 6 april 2013 op de steiger van de boot. © AP