Problemen met heli's die Nederlandse militairen moeten vervoeren in Mali

Na een missie in Mali werden sporen van slijtage gevonden in de motor van een heli, schrijft de Duitse nieuwssite Der Spiegel. Alle NH90-helikopters worden nu geïnspecteerd. Het is niet duidelijk hoe lang dat gaat duren en hoe de Nederlandse militairen nu worden vervoerd. Voorlopig mogen de helikopters alleen de lucht in als het leven van militairen in gevaar is.



Nederland regelde het vervoer van troepen en goederen in Mali tot voor kort zelf, maar begin dit jaar werden alle Nederlandse helikopters teruggeroepen. Er was slijtage aan de voertuigen en een tekort aan personeel om de heli's te onderhouden. Sindsdien maken de Nederlandse militairen gebruik van Duitse helikopters.



De zorg voor Nederlandse militairen in Mali ligt onder een vergrootglas na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Die oordeelde dat het ministerie van Defensie daarin ernstig tekort was geschoten na een ongeluk met een mortier in het Afrikaanse land, waarbij twee militairen omkwamen. Zowel minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie als Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp stapten op vanwege de affaire.