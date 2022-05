Pro-Ierse partij Sinn Fein boekt historische zege bij verkiezingen in Noord-Ierland: ‘Een nieuw tijdperk’

De verkiezingen waren donderdag. Sinn Fein met zijn katholieke achterban stelde maar liefst 27 van de 90 zetels in het parlement veilig (29% van de stemmen), drie meer dan de rivaliserende Democratic Unionist Party van pro-Britse protestanten (21,3% van de stemmen). Gisteren bleek uit de eerste ronde stemmen tellen al dat de pro-Ierse partij een ruime voorsprong had op de andere partijen.

‘Nieuw tijdperk’

,,Vandaag is een duidelijk moment van verandering, het begin een nieuw tijdperk’’, zei Michelle O'Neill, partijleider van Sinn Fein, in een speech vlak voor het bekend worden van de zetelverdeling. ,,Ongeacht religieuze, politieke of sociale achtergronden, mijn inzet is om politiek te laten werken.” Ze benadrukte dat het absoluut noodzakelijk was dat de Noord-Ierse politici volgende week al samenkomen om te beginnen de gedecentraliseerde regering van Noord-Ierland te vormen. Als er binnen zes maanden geen regering kan worden gevormd, zal dat leiden tot nieuwe verkiezingen.