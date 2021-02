Prinses Latifa doodsbang voor haar vader: ‘Ik word gevangen gehouden in een villa’

De wanhoopskreet van prinses Latifa uit Dubai staat nu ook hoog op de internationale politieke agenda. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties eist van de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan Dubai deel uitmaakt, uitleg over haar verblijfplaats en leefomstandigheden. In heimelijk opgenomen video’s die in handen zijn gekomen van de Britse tv-zender BBC, beschuldigt Latifa haar tirannieke vader van ontvoering. Zij vertelt dat zij gevangen wordt gehouden in een villa. ,,Ik vrees voor mijn leven’’, aldus de prinses.