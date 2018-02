Prinses Beatrix viert haar 80ste verjaardag met een ingetogen feest

#MeToo-beweging naar Westelijke Jordaanoever dankzij modelijn

2:29 De jonge Palestijns-Amerikaanse Yasmeen Mjalli (21) doet haar best om de #MeToo-beweging naar de Westelijke Jordaanoever te brengen. Met haar kledinglijn Not your Habibti (niet jouw schatje) wil ze seksuele intimidatie aankaarten in de Palestijnse maatschappij.