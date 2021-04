Prins Philip dooft vuur na explosie aan geweld in Noord-Ierland

Jongeren steken auto’s in brand, gooien molotovcocktails naar politieagenten en rellen op diverse plekken in Noord-Ierland. Het geweld roept herinneringen op aan The Troubles.

Het overlijden van prins Philip zorgde dit weekeinde voor een adempauze op de geteisterde straten van Belfast en Londonderry, waar pro-Britse jongeren sinds Goede Vrijdag elke avond een spoor van vernieling achterlaten. De vandalen geven schijnbaar gehoor aan de officiële rouwperiode na de dood van de prins-gemaal. De onlusten, waarbij minimaal negentig agenten gewond raakten, lijken allerminst voorbij.

De woede onder de loyalistische jeugd in Noord-Ierland sluimert al langer. Door de restricties tijdens de pandemie bleef geweld eerder uit. Het idee bestaat bij hen dat de regering de banden met het Verenigd Koninkrijk wil verbreken en aansluiting met Ierland wil zoeken. Deze vermeende nationalistische agenda maakt rauwe emoties los bij een groep die zich gemarginaliseerd voelt en fysieke actie niet schuwt.

Lont in kruitvat

Justitie stak even voor Pasen de lont in het kruitvat. Het besluit om mensen die vorig jaar juni de begrafenis van IRA-kopstuk Bobby Storey bijwoonden, niet te vervolgen voor het schenden van de coronaregels, deed de opgekropte haat ontploffen. Onder de rouwenden bevond zich vicepremier Michelle O’Neill, lid van Sinn Féin. Deze partij maakt zich sterk voor de eenwording van de beide Ierlanden.

Het slingeren van brandbommen over de vredesmuur in Belfast, die een katholieke wijk van een protestantse wijk scheidt, riep herinneringen op aan The Troubles. Het kapen van bussen en de aanvallen op agenten deden denken aan de terreur die Noord-Ierland dertig jaar lang in zijn greep hield. Geschrokken riepen politici als Boris Johnson en zelfs de Amerikaanse president Joe Biden op het geweld onmiddellijk te staken.

De jongeren, gewapend met stenen, vuurwerk en brandbommen, laten zich niet afschrikken door deze woorden. Hoewel enige structuur lijkt te ontbreken, opereren ze in wijken waar criminele bendes met banden met paramilitaire organisaties de dienst uitmaken. De Ulster Defence Force en de Ulster Volunteer Force voeren niet de regie, maar doen niets om de uitbarsting van onlusten een halt toe te roepen.

Ierse Zee

De Brexit speelt een rol bij de uitbraak van het straatgeweld. Het Noord-Ierse Protocol, waarbij de grens door de Ierse Zee is getrokken, steekt pro-Britse loyalisten diep. Om een harde grens op het eiland te voorkomen, kwamen de Europese Unie en het VK overeen daar controles uit te voeren op goederen. Het Goede Vrijdagakkoord, waarmee The Troubles in 1998 eindigden, kwam hierdoor niet in gevaar.

Loyalisten zien dit anders. Door goederen afkomstig uit het VK aan checks te onderwerpen, hoort Noord-Ierland volgens hen alleen in naam nog bij de Unie. Leuzen in de havens van Belfast en Londonderry als ‘No Irish Sea Border’ vormden een waarschuwing. De angst voor aanslagen onder douanebeambten was zo groot, dat controles tijdelijk werden gestaakt. Die vrees lijkt nu bewaarheid.

Enkele paramilitaire groeperingen meldden eerder per brief aan Westminster het Goede Vrijdagakkoord voorlopig niet te zullen respecteren. Hoewel zij hun handen nog niet vuil maken, doet jong voetvolk dat wel. Dat ze hun agressie niet alleen botvieren op de politie, maar zich ook schuldig maken aan sektarisch geweld, maakt de situatie extra explosief. De breuklijn tussen katholieken en protestanten begon juist langzaam te verwateren.

Eenwording

De ideologie van de jongeren, die de Troubles niet meemaakten, lijkt onwrikbaar. ,,We horen bij het VK, maar ze proberen Noord-Ierland in een verenigd Ierland te stoppen”, zei een jong volwassene in zwarte kleding, luisterend naar de naam Bob, tegen The Guardian. Dit idee komt voort uit een groeiende steun voor eenwording. Als een meerderheid voor is, moet de Noord-Ierse regering volgens het Goede Vrijdagakkoord een referendum uitschrijven.

De aanblik van uitgebrande politievoertuigen en panden maakt duidelijk dat de kwaadwillenden, afkomstig uit achterstandswijken, zich niet zomaar laten tegenhouden. Alleen prins Philip, als symbool van het Verenigd Koninkrijk, heeft het vuur even kunnen doven.

