Prins Andrew spreekt voor het eerst over Epstein

Dat zou onder meer in 2001 hebben plaatsgevonden. Het toen 17-jarige meisje zou 15.000 dollar hebben gekregen van Epstein, nadat zij seks had gehad met prins Andrew. In het BBC-interview heeft de Brit die aantijgingen opnieuw ontkend. Hij kan zich ,,niet herinneren’’ Virginia Giuffre Roberts ontmoet te hebben, licht de BBC een tipje van de sluier op. Er bestaat echter een foto waarop Andrew met de 17-jarige Virginia staat, zijn arm om haar middel geslagen.

Spijt

De zaak kwam recent weer aan het rollen nadat Epstein was aangehouden op beschuldiging van het misbruiken van tientallen minderjarigen. In augustus pleegde de multimiljonair zelfmoord in zijn cel.

Epstein en Andrew waren bevriend met elkaar. Door de beschuldigingen ligt de prins weer onder een vergrootglas. Hij heeft zelf altijd ontkend weet te hebben gehad van het misbruik door Epstein. Tegen de BBC zegt hij nu er altijd spijt van te hebben gehad, dat hij niet meteen de banden met Epstein verbrak nadat de Amerikaan in 2008 was veroordeeld voor misbruik van minderjarige meisjes. ,,Ik bleef hem zien, ook nadat hij was veroordeeld. Daarmee heb ik mezelf de das omgedaan, omdat dat iets is wat een lid van de koninklijke familie niet zou moeten doen. We proberen de hoogste normen en waarden na te leven. Ik heb de familie daar in de steek gelaten, zo simpel is het’’, aldus de hertog van York op beelden die al zijn vrijgegeven.