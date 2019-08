Prins Andrew: gedrag Epstein wekte geen wantrouwen

Aanslagple­ger kerstmarkt Berlijn handelde misschien toch niet alleen

3:47 In Duitsland is een video opgedoken die mogelijk nieuw licht werpt op de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in 2016. De Tunesische terrorist Anis Amri reed destijds met een gestolen vrachtwagen in op de kerstmarkt. Twaalf mensen kwamen daarbij om het leven. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat Amri, die enkele dagen later bij Milaan werd doodgeschoten door de Italiaanse politie, alleen handelde.