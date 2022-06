Primeur in Azië: Thailand geeft vandaag gratis 1 miljoen wietplantjes weg aan bevolking

De Thaise minister van Volksgezondheid, Anutin Charnvirakul, is al langere tijd bezig om wiet te decriminaliseren in Thailand. Hij laat weten blij te zijn met de nieuwe wet. Toch moeten wietrokers volgens hem oppassen. ,,Ga de plant niet zelf gebruiken en vervolgend lachend thuis niks zitten doen. Dat is niet ons beleid”, zo citeert persbureau Reuters de minister.