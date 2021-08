Priester vermoord in Frankrijk, verdachte stichtte vorig jaar brand in kathedraal van Nantes

Een priester is vermoord in een dorp in het westen van Frankrijk, Saint-Laurent-sur-Sèvre. De dader is vermoedelijk een Rwandees die in 2020 betrokken zou zijn geweest bij een brandstichting in de kathedraal van Nantes. De man heeft zichzelf maandag bij de politie in het departement Vendée gemeld en gezegd dat hij de priester heeft vermoord.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, maar de politie sluit een mesaanval uit. De 60-jarige priester werd op zijn kamer gevonden. Hij en de man zouden elkaar gekend hebben. Een politiebron zegt tegen persbureau AFP dat hij de man al ‘enige maanden’ geregeld bezocht. Hij had, na een periode dat hij was opgenomen in een inrichting, onderdak gevonden bij de religieuze gemeenschap waar de vermoorde priester toe behoorde.

De gendarmerie constateerde dat de 40-jarige asielzoeker uit Rwanda onder toezicht van justitie was geplaatst in het kader van het onderzoek naar de brandstichting in de kathedraal van Nantes in juli vorig jaar. De brand richtte enorme schade aan. De man, die daar destijds als koster werkte, heeft eerder verklaard de brandstichter te zijn geweest. Hij werd eerst opgesloten, maar is later onder voorwaarden en vermoedelijk met een enkelband vrijgelaten.

Geschokt

De dood van de priester werd eerst gemeld door het conservatieve blad Valeurs Actuelles en later bevestigd door de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Hij zei geschokt te zijn en naar de plaats van de moord te gaan om rooms-katholieken te steunen.

Een senator van de lokale partij Les Républicains de la Vendée, Bruno Retailleau, schreef op Twitter een eerbetoon aan de overleden priester. ‘De dood van vader Olivier Maire is een groot verlies. Hij was de vriendelijkheid zelve en ik waardeerde zijn diepte van het geloof.’

De voorzitter van de rechts-populistische Rassemblement National, Marine Le Pen, reageerde ook verontwaardigd. Ze verwonderde zich erover dat je ‘in Frankrijk illegaal kan verblijven en een kathedraal in brand kan steken en niet wordt uitgezet en zo meer misdaden kan plegen en een priester kunt vermoorden.’ Volgens Darmanin is het een juridische kwestie dat de man niet is uitgezet tijdens het onderzoek naar de brand in Nantes. Dat zou binnen de regels niet mogelijk zijn geweest.

