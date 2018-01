Priester uit VS: Ik genas van kanker dankzij wonder van Nederlandse pater

Priester Michael Driscoll (76) uit Florida is er heilig van overtuigd: hij genas van uitgezaaide huidkanker dankzij de hulp van pater Titus Brandsma (1881-1942). De Nederlandse Karmeliet werd in 1985 zalig verklaard door de toenmalige paus. Door dit nieuwe 'wonder' kan Brandsma heilig worden verklaard.

De inmiddels gepensioneerde Driscoll, bij wie in 2004 melanoom stadium IV werd vastgesteld, zegt tijdens zijn ziekte dagelijks gebeden te hebben tot Titus Brandsma. Daarbij hield hij volgens media uit de Sunshine State telkens een relikwie van zijn 'held' tegen de plek op zijn hoofd en nek waar de kwaadaardige kankercellen zaten. ,,Het gaat om een stukje zwarte stof van de habijt van Brandsma", bevestigt woordvoerster Dianne Laubert van het bisdom Palm Beach tegenover deze krant. De relikwie zit goed ingepakt in een soort fotolijstje dat bevestigd is aan een goudkleurige mengeling van een kandelaar en kruisbeeld.

Artsen verwijderden uit Driscolls rechter voorhoofd uiteindelijk een melanoom die was uitgezaaid naar zijn nek, 84 lymfeklieren en een speekselklier. Na de operatie werd hij 35 dagen bestraald. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse Academie voor Dermatologie is het overlevingspercentage bij patiënten met stadium IV-melanoom 15 tot 20 procent na vijf jaar en slechts 10 tot 15 procent na tien jaar. De site kanker.nl is pessimistischer. 'Bij patiënten met melanoom stadium IV is ruim 30 procent na 1 jaar en minder dan 20 procent na 3 jaar nog in leven.'

'Geen medische verklaring'

Driscoll, jarenlang werkzaam als pastoor in de katholieke St. Jude kerk in Boca Raton, leeft inmiddels al 14 jaar zonder dat de kanker terugkeerde. Hij is ervan overtuigd dat hij zijn genezing te danken heeft aan de hulp van de zalige Titus Brandsma. ,,Het is een wonder want er is blijkbaar geen medische verklaring voor de genezing", verklaarde priester Mario Esposito van de Karmelieten-orde uit New York eind vorige week tegenover een nieuwssite in Florida. Hij promoot de heiligverklaring van zijn Orde-genoot uit Boca Raton.

Karmeliet Falco Thuis uit Boxmeer geldt ook als een pleitbezorger van de heiligverklaring van Titus Brandsma. ,,Voor niet-christenen is zo'n heiligverklaring te vergelijken met het plaatsen van een gouden lijst rond het portret van iemand die als een held door het leven is gegaan", zegt de pater. Hij is tevens voorzitter van de stichting Titus Brandsma Memorial in Nijmegen, waar Brandsma hoogleraar Wijsbegeerte en Mystiek was aan de Katholieke Universiteit.

,,Ik ontvang regelmatig berichten van mensen met opmerkelijke verhalen over gebeurtenissen die ze omschrijven als een wonder maar dat niet zijn. Die mensen hebben een uitzonderlijk geloof in het gebed met Titus. Een psychologische manifestatie die ertoe leidt dat mensen overtuigd zijn van genezing door gebed. Titus is nog altijd actueel in zijn zoeken naar een persoonlijke band met God en de zin van het leven. Daar zou hij een icoon van kunnen worden", zegt Thuis.

In juli was het 75 jaar geleden dat Brandsma werd vermoord in concentratiekamp Dachau. De in Bolsward geboren priester verzette zich tegen de ideologie van de Nazi's, die de waardigheid van de mens schonden en hun vrijheid onderdrukten, promootte de vrijheid van meningsuiting en ijverde voor vrede en naastenliefde.

Onderzoek

Het bisdom van Palm Beach deed anderhalf jaar onderzoek naar de 'wonderbaarlijke' genezing van pastoor Driscoll. ,,Eind december hebben we het onderzoek afgerond en het dossier inclusief alle medische rapporten opgestuurd naar het Vaticaan", zegt woordvoerster Dianne Laubert. Nu is het volgens haar een kwestie van afwachten. ,,Er staat geen termijn voor de procedure voor heiligverklaring. Het kan weken, maanden of zelfs jaren duren voordat we uitsluitsel krijgen."

Volgens pater Falco Thuis onderzoekt de medische commissie van de Congregatie voor de Heiligverklaringen dossiers zoals dat van Driscoll. Woordvoerster Anna Kruse van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (Kerkprovincie en Bisschoppenconferentie) spreekt van een 'strenge toetsing' of iets medisch onverklaarbaar is. ,,Er lopen in Rome een aantal processen voor zalig- of heiligverklaring maar slechts enkele hebben betrekking op Nederlandse geestelijken."

Heiligverklaring

Paus Franciscus verklaarde in oktober vorig jaar 30 slachtoffers van Nederlandse kolonisten in 1641 in Brazilië heilig. De katholieke 'Martelaren van Natal' werden vermoord omdat ze zich niet wilden bekeren tot het protestantisme tijdens een poging van de Nederlanders om de macht van de Portugezen over te nemen.