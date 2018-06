'Pretty Pedro' nieuwe Spaanse premier

De boomlange Sánchez - hij is 1.90 meter lang - speelde in zijn studententijd basketbal bij de club Estudiantes Madrid. Na zijn studie behaalde hij drie masterdiploma's aan de Vrije Universiteit in Brussel en werkte in het Europees Parlement.



In 1999 werd de toen 27-jarige Sánchez stafchef bij de Hoge Vertegenwoordiger van de VN in Bosnië tijdens het conflict in Kosovo. Daarna werkte hij als zelfstandig consultant voor buitenlandse bedrijven en als economische adviseur van het landelijke uitvoerende comité van de PSOE. Vervolgens was hij vijf jaar gemeenteraadslid in Madrid.



Van 2009 tot 2011 zat Sánchez voor de sociaaldemocratische partij in het Spaanse parlement. Na het verlies van zijn zetel keerde hij terug naar de academische wereld, waar hij werkte als hoogleraar Economie. In 2013 volgde de terugkeer naar het Spaanse parlement. Een jaar later werd hij verkozen tot leider van de PSOE.



In 2016 moest hij aftreden nadat de helft van het uitvoerend comité van de partij een coup tegen hem had gelanceerd. Sánchez toerde daarna door het land en beloofde een meer linkse koers om zijn achterban weer aan zich te binden. Zeven maanden later versloeg hij zijn belangrijkste rivaal Susana Diaz en werd opnieuw verkozen tot PSOE-leider.