Presidentsverkiezingen: De generaals lopen zich warm in Brazilië

‘Hij heeft al één arm door de sjerp’, zeggen ze in Brazilië. De voorsprong van de 63-jarige Jair Bolsonaro (56 tegen 44 procent) is zo groot en zijn aanhang zo trouw, het kan bijna niet anders of hij krijgt op 1 januari de presidentiële band omgehangen. Het is voor hem geen reden zijn toon te matigen. Ook in de slotfase van de verkiezingscampagne laat de extreemrechtse Bolsonaro vrijwel dagelijks van zich horen met ferme uitspraken tegen geweld, corruptie, minderheden en het ‘linkse wanbeleid’ van de afgelopen jaren.



Zo kondigde hij afgelopen week een ‘grote schoonmaak’ aan onder zijn linkse tegenstanders. ,,We gaan de rode criminelen van de kaart vegen. We verbannen ze uit Brazilië. Ze moeten weg of gaan naar de gevangenis”, aldus Bolsonaro in een toespraak via Facebook. Hij beloofde ook Fernando Haddad in de cel te gooien, ‘waar hij zal wegrotten met die dronkelap Lula’ (de wegens corruptie vastgezette oud-president en voormalig leider van de Arbeiderspartij, red).