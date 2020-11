Presidentsrace in slow-motion nadert finale: Biden op kop, Trump furieus

De strijd om het presidentschap zou volgens peilingen een soepele sprint worden voor Joe Biden, maar het wordt een slakkengang in slalom. De ‘nagelbijter’ is nog niet beslist, al heeft de Democratische kandidaat de beste papieren, met volgens grote Amerikaanse media 264 kiesmannen – slechts 6 verwijderd van de meerderheid.

Als Biden een van de onbesliste cruciale staten wint (Nevada of Georgia bijvoorbeeld) dan is hij er. Maar de marges zijn klein.

In Nevada ligt de voormalige vice-president 11.000 stemmen voor, met een zevende van de biljetten niet geteld. In Georgia (16 kiesmannen) is het verschil ook minimaal: Trump heeft een nipte voorsprong van bijna 13.000 stemmen, maar de staat wacht nog op bijna 50.000 formulieren. Pennsylvania (20 kiesmannen) denkt komende nacht (Nederlandse tijd) of vrijdagochtend een uitslag te hebben. Er moeten daar nog 550.000 stembiljetten worden geteld, melden lokale autoriteiten. Momenteel ligt Trump voor in de ‘swing state’ (hij heeft 50,2 procent van de stemmen, Biden 48,6) maar de Democraat kruipt naar hem toe.

Arizona

Arizona (11 kiesmannen) wordt door persbureau AP en Fox News al aan Biden toegeschreven (bij die media staat hij dus op 264 kiesmannen), maar CNN is voorzichtiger en noemt de race in Arizona ‘too close to call’, met nog vijftien procent van de stemmen niet geteld en een voorsprong van Biden die kleiner is dan 70.000 kiezers.

Volledig scherm Trump-supporters en -opponenten in discussie in Detroit, Michigan. © AFP

Zo bijten Amerikanen hun nagels stuk terwijl de betrokken staten in rap tempo de laatste stembiljetten tellen. En dan te bedenken dat Biden nu al een record gebroken heeft: nooit eerder kreeg een presidentskandidaat zoveel stemmen, nu al ruim 72 miljoen. Trump kreeg er bijna 69 miljoen (Obama’s record was 69,5 miljoen).

Volgens zijn campagneteam is Joe Biden op weg naar de benodigde 270 kiesmannen: ,,Ook Trump weet dat, en zijn roekeloze acties van de voorbije 48 uur tonen dat aan.” Zittend president Donald Trump legt zich niet neer bij de uitslag, lijkt het: ,,Elke stem die na verkiezingsdag binnenkomen zullen niet meetellen!’’ twitterde hij in hoofdletters. Even later gevolgd door: ,,Alle door Biden geclaimde staten zullen door ons juridisch betwist worden vanwege stemfraude en verkiezingsfraude, genoeg bewijs, America First!”

Al langer suggereert Trump fraude met stembiljetten, maar daarvoor ontbreekt het aan bewijs, zo blijkt ook uit de conclusies van de Europese waarnemersmissie OVSE. Het stemproces in de VS was ‘goed verzorgd’, stelt de OVSE die ook vindt dat Trump het vertrouwen in de democratie ondermijnt: ,,Ongefundeerde beweringen over systematische tekortkomingen schaden het publieke vertrouwen in democratische instituties”, zei de Duitse parlementariër Michael Link, die namens de OVSE de verkiezingen in de VS volgt.

Trumps partij kondigt niettemin rechtszaken aan in diverse ‘swing states’ (als Nevada, Georgia en Pennsylvania) om hertelling af te dwingen of juist om de vele briefstemmen uit de telling te krijgen. De enige kwestie die de uitslag kan raken is Pennsylvania, waar briefstemmen tot drie dagen na de verkiezingen meetellen. De Republikeinen maken daar bezwaar tegen, als die bal bij het Hof in Washington komt te liggen, is de uitkomst ongewis.

Open einde

Zo staat de VS aan de vooravond van een politieke thriller met een open einde. Met het felle vocale en juridische protest sleurt Trump de VS in onontgonnen terrein. Velen wijzen voor historische houvast naar de presidentsrace van 2000, toen het Hooggerechtshof eraan te pas moest komen om de strijd te beslechten tussen Bush en Gore.

Maar die vergelijking gaat al snel mank. Gore en Bush waren geen zittende president en steggelden over een nipte marge in slechts één staat. Toen het Hof de door de Democraten gewenste hertelling torpedeerde, accepteerde Gore zijn verlies en werd Bush president.

Ditmaal is het anders. Trump heeft de macht, zit in het Witte Huis en probeert nu uitslagen en tellingen in diverse staten in diskrediet te brengen onder het stempel van ‘frauduleuze verkiezingen’. Het Democratische kopstuk Bernie Sanders sprak al bezorgd over het scenario dat het Witte Huis niet wil verlaten, ondanks een verlies: ,,Die zorg heb ik, en veel anderen ook.”

Volledig scherm Trump-supporters bij het stadhuis van Phoenix. © EPA

Op straat was het in diverse steden onrustig. In New York, Washington en Los Angeles organiseerde de groep Protect The Results (bescherm de uitslag) protesten, zij dringen aan op een eerlijk verloop van de verkiezingen en het tellen van alle stemmen. Rivaliserende demonstranten gingen ook in Detroit de straat op: de ene groep riep op om te stoppen met het tellen van de stemmen, de andere groep eist dat juist elke stem geteld moet worden. In Philadelphia gingen demonstranten de straat op met een oproep om ‘elke stem te tellen’, maar die vonden ook Trump-aanhangers tegenover zich met borden als: ‘het stemmen stopt op verkiezingsdag’.

