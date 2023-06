Presidentskandidaat Mike Pence niet vervolgd om geheime documenten in zijn huis

De documenten werden in januari door Pence’ advocaat gevonden en overgedragen aan de FBI. Pence verklaarde dat hij niet wist dat de documenten in zijn privéhuis lagen. Eerder waren ook al vertrouwelijke documenten gevonden in het privébezit van oud-president Donald Trump en huidig president Joe Biden. Daar wordt volgens CNN nog onderzoek naar gedaan.

Presidentskandidaat

Na de bestorming begin 2021 van het parlementsgebouw Capitool in Washington, nam Pence echter steeds meer afstand van Trump. Hij zei dat Trump door het aanmoedigen van relschoppers die het Capitool aanvielen, hem en zijn gezin in gevaar had gebracht. Pence getuigde in april nog tegen Trump in deze zaak. De oud-president probeerde via de rechter tevergeefs te voorkomen dat Pence zou getuigen. Eerdere pogingen om getuigenissen te voorkomen waren ook mislukt.