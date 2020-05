Presidentskandidaat Joe Biden ontkent seksueel wangedrag

De 77-jarige voormalige vicepresident van de VS wordt er door een ex-medewerkster van beschuldigd haar in 1993 in de Senaat tegen een muur te hebben gedrukt en te hebben betast. De vrouw, Tara Reade, werkte destijds voor onder anderen senator Biden. Ze heeft ruim een maand geleden de beschuldigingen geuit, maar volgens een aantal Amerikaanse media zijn er geen aanwijzingen gevonden die haar verhaal ondersteunen. Reade zou destijds al over het incident hebben geklaagd. Biden zei dat er in de archieven van de Senaat documenten over de vermeende incidenten zouden moeten zijn, als die hadden plaatsgevonden.