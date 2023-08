Presidentskandidaat doodgeschoten tijdens campagnebijeenkomst in Ecuador

De Ecuadoraanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio is bij een gewapende aanval doodgeschoten, melden Ecuadoraanse media. President Guillermo Lasso heeft de dood van Villavicencio bevestigd. Ecuador gaat over tien dagen naar de stembus.

De aanval gebeurde tijdens een campagnebijeenkomst in een middelbare school in hoofdstad Quito. Toen Villavicencio het gebouw verliet werd er op hem geschoten, vertelt een campagnemewerker aan de New York Times. De kandidaat werd drie maal in het hoofd geraakt. Bij de aanval zouden ook gewonden zijn gevallen.

Op sociale media werden beelden gedeeld van mensen die op de grond ineen gedoken zitten, terwijl op de achtergrond schoten te horen zijn. Villavicencio was volgens zijn politieke partij Construye nog in leven toen hij door een ambulance naar een nabijgelegen ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Lasso heeft op X, voorheen Twitter, gezegd de aanslag niet onbestraft zal blijven: ,,De georganiseerde misdaad is heel ver gegaan, maar al het gewicht van de wet zal op hen vallen.” Hij gaf verder geen details over welke criminelen mogelijk verantwoordelijk zouden zijn. De president kondigde verder een spoedbijeenkomst met de veiligheidsdiensten in het land aan en condoleerde de familie van Villavicencio.

Villavicencio, die volgens recente peilingen op ongeveer 7,5 procent van de stemmen kon rekenen, voerde onder meer campagne met het plan om met particuliere investeringen in de landbouw banen te creëren. De 59-jarige oud-journalist was een van in totaal acht presidentskandidaten.

Ecuador verkeert sinds mei dit jaar in een diepe politieke crisis. President Lasso, die een afzetprocedure in het parlement boven het hoofd hing wegens beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en machtsmisbruik, besloot toen het parlement op te heffen en verkiezingen uit te schrijven. Lasso kondigde daarop aan zelf niet voor herverkiezing te gaan en trok zich terug uit de campagne.

De verkiezingen van 20 augustus staan in het teken van grote werkloosheid en pessimisme over de economie. In 2022 verlieten ongeveer 1,4 miljoen Ecuadoranen hun land.

