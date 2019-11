President Trump ziet zichzelf als milieuactivist

Ook in augustus, slechts een paar uur nadat Trump had bedankt voor een G7-bijeenkomst die juist over klimaatverandering zou gaan, roemde hij zijn verdiensten voor datzelfde klimaat. ,,Ik denk dat ik meer weet over het klimaat dan de meeste mensen’’, liet de president weten.



Om te vervolgen: ,,Ik wil schone lucht en schoon water. Ik wil een welvarend land. Ik wil een spectaculair land, met banen, met pensioenen, met zoveel dingen. En dat is wat we gaan krijgen’’. In juli stipte hij in een toespraak aan wat hij als zijn nalatenschap op milieugebied beschouwt, schrijft de politieke nieuwssite.



Trump: ,,Jarenlang hebben politici Amerikanen wijsgemaakt dat een sterke economie en een florerende energiesector onverenigbaar zijn met een gezond milieu, dat het niet samengaat.’’ Hij denkt daar anders over. ,,We ontgrendelen Amerikaanse energie en zijn nu een grote exporteur van schoon, betrouwbaar Amerikaans gas.’’