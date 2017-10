President Trump daagt minister uit om IQ-test te doen

Volgens de Amerikaanse media is de uitdaging het bewijs dat de twee onenigheid hebben. Trump reageert cynisch. ,,Ik denk dat het nepnieuws is, maar als hij dat heeft gezegd, denk ik dat we onze IQ-testen moeten vergelijken. En ik kan je vertellen wie er gaat winnen.’’



Trump ontkende in het vraaggesprek dat hij het gezag van Tillerson ondermijnde door te stellen dat de minister 'zijn tijd aan het verdoen was' door te proberen de dialoog te herstellen met de Noord-Koreanen. Hij zei met die opmerking eigenlijk bezig te zijn met het versterken van de autoriteit van Tillerson.