President Erdogan dreigt vluchtelingen naar EU te sturen

Met deze ‘Jezussnea­kers’ kun je op heilig water lopen

12:49 Het in New York gevestigde modebedrijf MSCHF heeft twintig paar Nike-sneakers gemaakt met in de doorschijnende zool 60 milliliter door een priester gezegend water uit de heilige rivier de Jordaan die door Israël, Jordanië en Palestina stroomt. Volgens de makers kan de drager met de gymschoenen ‘letterlijk’ net als Jezus over water lopen.