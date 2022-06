President Ecuador verlaagt brandstofprijzen na aanhoudende protesten

met video Oslo rouwt na terreuraan­slag: ‘Dit schudt onze hele samenle­ving door elkaar’

Oslo is in rouw gedompeld na de terreuraanslag. In de kathedraal van de Noorse hoofdstad Oslo vindt vandaag een herdenkingsdienst plaats voor de slachtoffers van de dodelijke schietpartij bij een gaynachtclub vrijdagnacht. Bij de aanval lieten twee mensen het leven en vielen 21 gewonden.

26 juni