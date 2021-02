President Biden stopt financiering voor grensmuur van Trump

Trump riep in 2019 de noodtoestand uit, waardoor hij het gebruikelijke politieke proces kon omzeilen en militaire fondsen kon gebruiken voor de bouw van de muur. Toen Trump zijn ambt verliet, was ongeveer 25 miljard dollar aan het project besteed.



Verschillende soorten afrasteringen van in totaal 654 mijl (iets meer dan 1000 kilometer) waren al aanwezig voordat Trump president werd in 2017. Tijdens zijn ambtsperiode werden nieuwe barrières gebouwd met een lengte van 130 kilometer, bijna 400 kilometer aan bestaande delen werd vervangen.



,,De nationale noodsituatie van Trump ging nooit over veiligheid”, schreef Democratisch Congreslid Raul Grivalva van Arizona op Twitter na Bidens aankondiging. ,,Nu moeten we de contracten opzeggen en ervoor zorgen dat er niet alsnog een grensmuur wordt gebouwd.” Voormalig Trump-campagneadviseur Jason Miller gaf ook via Twitter commentaar op de beslissing door te schrijven: ,,Biden houdt van illegale immigratie.”