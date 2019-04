Premier veroordeelt ‘lafhartige aanslagen’

Nederlan­ders onder slachtof­fers Sri Lanka

10:17 Onder de dodelijke slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka zijn ook Nederlanders. Van de 35 buitenlandse slachtoffers zijn er ook met de Amerikaanse en Britse nationaliteit, zei een zegsman in een van de ziekenhuizen in de hoofdstad Colombo. Dat meldt persbureau AFP.