Premier Noord-Macedonië treedt af na teleurstellende regionale verkiezingen

Zaev werd in 2017 verkozen als premier van toen nog kortweg Macedonië, nadat hij het bewind van de rechtse leider Nikola Gruevski na tien jaar ten val had gebracht. Hij deed dat door een enorm afluisterschandaal aan het licht te brengen. Vervolgens sprak Zaev in 2018 met buurland Griekenland af om de geografische aanduiding “Noord” toe te voegen aan de officiële naam van zijn land. Daarmee droeg Noord-Macedonië niet langer dezelfde naam als de Noord-Griekse provincie Macedonië. Die naamswijziging was een voorwaarde voor Noord-Macedonië om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie.