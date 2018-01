Premier Nieuw-Zeeland is zwanger: Ik word premier én moeder

Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland is zwanger van haar eerste kind. ,,Ik ben straks premier én moeder", aldus de drie maanden zwangere Ardern. Haar man Clark zal als ' stay at home dad' grotendeels voor het kind gaan zorgen.

,,En wij maar denken dat 2017 een bijzonder jaar was", begint de 37-jarige premier haar aankondiging op Instagram, die ze vergezelt van een foto met twee grote en een klein vishaakje. Ardern, die sinds oktober 2017 premier van Nieuw Zeeland is, geeft meteen aan dat ze verwacht dat haar zwangerschap na haar recente aanstelling een hoop vragen zal opleveren. ,,Ik zal ze allemaal beantwoorden. Maar ik kan je verzekeren dat er al een plan klaar ligt en dat we er helemaal klaar voor zijn."

Haar zwangerschap kan op veel waardering rekenen van onder meer vrouwenrechtenorganisaties in Nieuw Zeeland. Ook veel van haar collega's reageren positief: ,,Dat een vrouw premier van Nieuw-Zeeland kan zijn en er tegelijkertijd voor kiest om een familie te hebben, zegt veel over het soort land dat we willen en kunnen zijn: modern, progressief, inclusief en gelijkwaardig", zei de partijleider van de Groenen, James Shaw.