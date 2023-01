Praten over het klimaat in Davos, maar honderden vliegen met privéjet: ‘Schaamteloos’

World Economic ForumHet tegengaan van klimaatverandering is volgende week een van de grote gespreksonderwerpen op het World Economic Forum (WEF), maar een deel van de deelnemers uit politiek en bedrijfsleven reist er op de minst duurzame manier naartoe: met een privéjet. Tijdens de vorige top vlogen in een week tijd meer dan duizend privévliegtuigen naar de luchthavens in de omgeving van het Zwitserse Davos, waar de conferentie wordt gehouden. Dat zijn er twee keer zoveel als normaal, becijfert onderzoeksbureau CE Delft.

In opdracht van Greenpeace maakte het onafhankelijke bureau een analyse van de vliegbewegingen rond het WEF van mei 2021. De onderzoekers van CE Delft vergeleken het aantal vluchten met privéjets van zeven vliegvelden in de wijde omtrek met normale weken. Ongeveer vijfhonderd vluchten schrijven ze toe aan conferentiegangers. Doordat een deel van de toestellen van ver kwam, lag de uitstoot opgeteld ruim vier keer zo hoog als in een doorsnee week.

Op basis van de gevlogen afstanden van en naar Davos en het type toestel heeft CE Delft uitgerekend hoeveel CO2 is uitgestoten. In de week van de conferentie kwam dat neer op 9,7 kiloton. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 35.000 gemiddelde auto’s die van Parijs naar Davos en terug rijden, merken de opstellers van het rapport op. In gemiddelde weken bedraagt de opgetelde uitstoot van privéjets die gebruikmaken van de zeven luchthavens zo’n 2,3 kiloton.

Vervuilender

Privévliegtuigen stoten per persoon veel meer broeikasgassen uit dan commerciële lijnvluchten, die veel meer passagiers vervoeren en daardoor efficiënter zijn qua brandstof. Afhankelijk van onder meer het soort toestel, is een privéjet zeker vijf keer zo vervuilend en in het slechtste geval zelfs veertien keer, verwijzen de onderzoekers naar een eerdere studie van milieuorganisatie Transport and Environment. Ten opzichte van de trein is een privéjet volgens die analyse vijftig keer zo vervuilend.

Het World Economic Forum wordt jaarlijks gehouden. De komende editie begint maandag en eindigt vrijdag. Voor politici en zakenlieden is het een belangrijk netwerkevenement. Behalve over klimaat en duurzaamheid wordt er gesproken over kwesties als cybersecurity, mensenrechten en de toekomst van het voedselsysteem.

Opdrachtgever Greenpeace heeft geen goed woord over voor deelnemers die met een privévliegtuig naar het WEF gaan. Luchtvaartexpert Maarten de Zeeuw noemt het ,,schaamteloos” om met het ,,vervuilendste en meest exclusieve vervoersmiddel” te reizen. ,,Zeker nu in januari door heel Europa hitterecords sneuvelen en klimaatrampen wereldwijd steeds meer mensen raken.”