Praljak nam mogelijk kaliumcyanide en overleed aan hartfalen

Praljak liet zijn familie een brief na, waarin hij schrijft dat hij geen begrafenis, of graf, wil. Wel wil hij dat zijn as wordt uitgestrooid op de begraafplaats van Mirogoj in de Kroatische hoofdstad Zagreb.



De voormalig generaal schreef de brief twee jaar geleden, weet de Britse krant Daily Mail. Praljak bewaarde het schrijven in zijn appartement in Zagreb, met het bevel hem niet te openen tot na zijn dood.



De Kroatische televisie heeft vrijdag een eerbetoon aan ex-generaal gebracht. De nationale zender HRT zond de door Praljak zelf gemaakte film 'De Terugkeer van Katarina Kozul' uit. De film vertelt het verhaal van een jonge weduwe uit Herzegovina die naar Duitsland emigreert.



Voordat Praljak zich bij het leger aanmeldde, was hij ingenieur, televisie- en filmmaker. Overdag werd de uitzending aangekondigd als een in memoriam. In het Kroatische parlement werd overdag een minuut stilte in acht genomen voor 'alle slachtoffers in de oorlogen in Kroatië en Bosnië.



Vandaag bleek dat Praljak voor veel Kroaten een held was. Op het centrale plein van Zagreb staken mensen kaarsen aan, als laatste groet aan de overleden generaal. Ook werden bloemen neergelegd.