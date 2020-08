Positie evangelisch kopstuk VS wankelt nu hij wordt achtervolgd door privéschandalen

Vermiste albino-kangoeroe­ba­by uit Duitse dierentuin mogelijk gestolen

24 augustus Een albino-kangoeroebaby van nog geen maand oud is vermist in Duitsland. Het kleintje, Mila genaamd, is sinds woensdagavond niet meer gezien in de dierentuin van Kaiserslautern. Het park vermoedt dat het zeldzame dier is gestolen.