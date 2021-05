Portugal schrapt quarantaineplicht voor Nederlandse reizigers

Voor Kroatië is de quarantaineplicht om dezelfde redenen eveneens geschrapt, luidt het in een verklaring van het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot vandaag moesten reizigers uit beide landen na aankomst in quarantaine in hun vakantieverblijf of in een door de gezondheidsautoriteiten aangewezen plaats. Er wel geldt nog steeds een testverplichting voor vliegreizen van Nederland naar Portugal.