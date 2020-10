Populaire Belgische vlogger (22) dood gevonden in Nederland: ‘Hij had het zwaar door de coronacrisis’

Duizenden Filipijnen geëvacu­eerd voor naderende monster­storm Goni

6:54 De Filipijnse autoriteiten hebben vandaag opdracht gegeven voor de evacuatie van duizenden inwoners in het zuidelijke deel van het belangrijkste eiland Luzon vanwege een orkaan van categorie 5 die in aantocht is. Dat is de hoogste categorie voor een tropische storm.